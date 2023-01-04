Если Германия не даст Украине танки, она получит войну на своей территории.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что остальные западные партнеры активизируют поддержку Украины в защите от российской агрессии, понимая глобальность конфликта.

"Вызовы для Европы – они огромны, и те страны, которые это понимают, они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение", – добавил Данилов.

Напомним, Украина требует от Германии передать ей основной боевой танк "Леопард".

Как писала "Страна", в середине декабря Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в 2023 году.

А позавчера эксперт по вопросам внешней политики правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер заявил, что Берлин не планирует предпринимать самостоятельных действий по отправке танков "Леопард" в Украину.