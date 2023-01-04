Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина в новом году получит западные танки и другое вооружение, которое Киев просит у партнёров.

Об этом он заявил на брифинге.

"Сейчас президент Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия. Речь идет прежде всего о поставках танков западного образца и другой бронетехники. Я не сомневаюсь, что вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь", - заявил Кулеба.

Он разделил потребности Украины на две группы.

Первая - современные образцы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасы к ним (системы Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale, зенитные установки Vulcan и Gepard, ПЗРК Stinger).

Вторая - танки, артиллерийские системы и боеприпасы разных калибров к ним.

Напомним, ранее власти Германии заявляли, что не намерены поставлять танки Украине до тех пор пока такое решение не примут коллективно в рамках НАТО.

Зато в США обсуждают поставки в Украину легких танков M2 Bradley, утверждает Bloomberg.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.