В среду, 4 января, в Украине идет уже 315-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 3 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

4 января

09.10 РФ готовится к новому массированному удару по Украине, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК Украина"

"Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", - заявил он.

Также многое зависит от погоды. По его словам, сейчас "как раз нормальная погода для применения более высокоточного вооружения".

"Шахиды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая", - сообщил представитель ГУР.

09.05 Путин готовит россиян к долгой войне и отходит от концепции о том, что "жизнь идет своим чередом", анализирует газета New York Times.

Кремль стремится подготовить военных и гражданских к длительным боям. Об этом свидетельствуют последние заявления Путина, а также "необычайно быстрое" признание российской властью потерь в Макеевке.

"Он стал намного менее расслабленным, гораздо менее оптимистичным. В нем чувствуется некая тревога, желание мобилизовать все возможные силы для достижения своих целей", - сказала аналитик Татьяна Становая.

Новый подход был продемонстрирован в субботу, когда президент России нарушил традицию и сделал новогоднее обращение не в Кремле, а на военной базе, на фоне людей в военной форме.

На фронте Россия "начинает учиться на своих ошибках" и "совершенствует свою оборону, перебрасывая на передовую больше солдат".

08.50 Театр Леси Украинки (бывший "русской драмы") покинул его многолетний руководитель Михаил Резникович. Об этом сообщил Минкульт. Резникович возглавлял театр с 1994 года.

По версии ведомства, Резникович де-факто не руководил театром в последний год.

"За время полномасштабного вторжения Михаил Юрьевич по состоянию здоровья часто находился на лечении в Великобритании и не мог продолжать активную работу в административной должности, однако активно помогал театру", - говорится в сообщении Минкульта.

Министерство заявляет, что театр возглавил ученик Резниковича, режиссер Кирилл Кашликов, "который с февраля смог наладить работу театра".

"Он запустил работу театра уже в апреле и вместе с командой театра перезапустил репертуар на украинском языке и убрал из названия заведения слово "русский"", - перечисляет достоинства нового руководителя Минкульт.

Резникович прокомментировал свое увольнение в несколько ином ключе.

"Я ушел из театра не по своей воле. Я делал, поверьте, все от меня зависящее чтобы остаться и участвовать в творческом движении театра", - написал бывший директор.

"Против были два человека - министр культуры (Александр Ткаченко - Ред.) и Кашликов. На сегодня им это удалось. В этом дуэте, в этом сознательном, а то и бессознательном стремлении к уничтожению театра, Кашликова я бы поставил на первое место, не могу вам этого сегодня не сказать. Грустно, что я так ошибся в нем, не разглядел", - написал Резникович в Facebook.

08.22 Над аэропортом Бельбек под Севастополем сбиты беспилотники, заявил назначенный Россией "губернатор" Михаил Развожаев.

08.05 Никополь Днепропетровской области ночью подвергся обстрелу РФ. Пострадали жилые дома и газопровод. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

07.38 Тревога в восточных и центральных областях Украины.

07.30 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

1. Противник, за прошедшие сутки, нанес 7 ракетных и 18 авиационных ударов, более 85 обстрелов из РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

2. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

3. Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

06.45 За время действия зерновой сделки из украинских портов экспортировано более 16 миллионов тонн продовольствия.

Об этом сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

06.15 В результате удара ВСУ по расположению российских войск в Макеевке, Россия понесла одну из самых больших военных потерь с начала вторжения в Украину.

Об этом пишет The New York Times.

06.00 С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине зарегистрировали 62 210 военных преступлений.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.