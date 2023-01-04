Украина собирает войска для следующего большого контрнаступления зимой.

Такое мнение высказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон в интервью Euronews.

"Они должны сохранить ту динамику, которую набрали: сначала в сентябре с освобождением Харьковской области, а затем в ноябре с деоккупацией Херсона", – сказал Дикинсон.

Он предполагает, что Киев хочет осуществить атаку, пока земля промерзла, а наиболее очевидным местом для наступления будет юг – прямо к побережью Азовского моря.

"Вероятно, в районе Бердянска, возможно, в сторону Мелитополя, чтобы изолировать от пополнения российские войска, направляющиеся в сторону Крыма", – считает эксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что американские эксперты из Atlantic Council раскритиковали правительство Шмыгаля и надеются на инстинкты жены Зеленского.

"Чем больше я узнаю о новых министрах, тем меньше я сплю. Я глубоко озабочена по поводу направления, куда Зеленский ведет страну", - отметила замдиректора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Херинг.

По ее словам, новый премьер Шмыгаль не обладает опытом, достаточным для управления правительством в столь сложное для страны время, и к тому же среди полноценных министров только одна женщина, что "оскорбительно".

При этом то, что новый генпрокурор Украины женщина не спасло ее от критических оценок госпожи Херинг. Она посетовала, что Ирина Венедиктова до этого не работала в органах прокуратуры.

Ранее в Atlantic Council раскритиковали "Миротворец" и нападки на авторов нового плана по Донбассу.