Большинство транснациональных корпораций остаются в России и, таким образом, финансируют вторжение Путина в Украину.

Об этом пишет крупный американский аналитический центр Atlantic Council.

"На сегодняшний день с российского рынка полностью ушли только 106 международных компаний, а осталось 1149", - заявила изданию основатель WeAreUkraineinfo Наталья Попович.

"У общественности сложилось впечатление, что большинство крупных международных брендов уже покинули Россию. На самом деле, большинство компаний, которые сокращают масштабы и приостанавливают деятельность, делают это громко, а восемь из десяти компаний, ведущих бизнес в той или иной степени в России, молчат об этом", - говорит она.

Процесс ухода из России непрост и может обернуться для некоторых большими затратами, вплоть до возможности превентивной национализации активов российским государством, отмечает издание.

Такие действия российских властей снователь Moral Rating Agency Марк Диксон считает формой "экспроприационного шантажа".

"В глобализованном мире российское вторжение в Украину поставило международные компании в крайне скомпрометированное положение. Их, по понятным причинам критикуют за то, что они не уходят с российского рынка, и им грозит наказание со стороны России, если они попытаются уйти. Это может объяснить, почему так многие объявили, но затем отменили или отложили свой уход", - пишет издание.

Напомним, многие известные мировые сети и корпорации покинули российский рынок с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В конце мая стало известно, что американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение ликвидировать бизнес в России.

Ранее сообщалось, что McDonald's объявил об уходе с рынка России. А в РФ тем временем пишут о продолжении работы ресторанов под новым брендом.

Кроме того, мы писали, что китайские техно-гиганты Lenovo и Xiaomi приняли решения без объявления выйти с рынка РФ.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.