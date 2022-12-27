Украина с начала войны захватила сотни российских танков, БТР и БМП, но многие единицы техники стоят в ангарах, т.к. запчасти на российскую технику найти не просто.

Об этом пишет The Washington Post.

Член танкового подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады Украины Вадим Устименко рассказал, что хотя захваченных танков было много, "исправных было очень мало".

"Те, которые можно было просто запустить или требовалось всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которые нуждались в ремонте, но в конечном итоге работали, составляли, вероятно, еще процентов 30. А последние 50 процентов были хламом, требующим большой работы", - сообщил он.

На некоторую технику запчасти найти невозможно вовсе. В частности, подразделение ремонтного батальона 14-й отдельной механизированной бригады не смогло найти необходимые детали для российского БМП-3.

Постоянные перебои с электричеством создают дополнительное препятствие, пишет издание.

"Даже генератора недостаточно для питания всех инструментов, необходимых для ремонта оборудования", - сообщили в ремонтном батальоне изданию.

Во время отключений света ремонтные бригады ВСУ вынуждены часто простаивать. И это, как говорят собеседники газеты, является одной из целей ракетных ударов РФ.

Как писала "Страна", жителей Сумской области призвали сдать запчасти от трофейной российской военной техники.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, сколько трофейной техники досталось ВСУ при отступлении россиян в Херсонской области. В частности, ВСУ захватили больше 50 грузовых машин, вертолет (штук пять единиц), ПВО, десяток артиллерийских систем. Очень много стрелкового оружия, гранатометов, боеприпасов и мин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.