В Одессе с памятника 1904 года в центре города убрали табличку "Слава русскому оружию".

Об этом сообщил в видеообращении глава военной администрации области Максим Марченко.

Табличка находилась на трофейной пушке, снятой с британского военного корабля во время Крымской войны (1854 - 1855).

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