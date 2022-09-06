В Черновцах на выставке трофейной техники нашли боеприпас, который мог сдетонировать.

Об этом сообщает "Черновецкий проминь".

Сообщается, что полиция оцепила место, где размещена техника. У выставки разместили машины скорой помощи.



По информации издания, боеприпас обнаружили в одной из САУ.





Ранее мы писали, что на аналогичной выставке в Чернигове произошел взрыв, в результате которого пострадали дети.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".