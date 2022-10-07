Российские войска бросают тяжелую бронетехнику при отступлении или сдачей в плен. Более половины танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин.

Об этом говорится в свежей сводке разведки Великобритании.

Украина, вероятно, захватила не менее 440 танков и около 650 бронемашин с начала вторжения.

В британской разведке считают, что причина, по которой российские экипажи не уничтожают свою технику перед отступлением или сдачей в плен - плохая подготовка и низкий уровень боевой дисциплины.

Из-за сильного натиска Украины сразу на нескольких участках фронта и "все большей деморализации", российские войска, скорее всего, продолжат терять тяжелое вооружение, говорится в сводке.

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