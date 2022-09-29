С помощью базы спутниковых снимков финского сервиса IcEye, которую купили за 600 миллионов гривен за счет украинцев, было обнаружено более 60 единиц боевой техники, "которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях".

Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

По его словам, такое количество было обнаружено с помощью спутников всего за два дня.

"Ее нашли потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить оптическими спутниками.

В то же время координаты "скрытого" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе населенного пункта Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки Донецкой области", - заявил он.

Напомним, ранее шоумен Сергей Притула объявил сбор на "Байрактары" для наших ВСУ. Украинцы оперативно собрали 600 миллионов гривен. По итогу Турция бесплатно предоставила Украине "Байрактары", а на собранные деньги купили годовую подписку к базе спутниковых снимков IcEye.

Еще в августе Резников поблагодарил украинцев за собранные средства на "народный спутник".

Позже Притула заявил, что спутник останется в собственности Украины после окончания оплаченного срока доступа к базе данных. В соответствии с соглашением, украинская сторона получает и спутник, и доступ в базу данных созвездия спутников. А когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник должен будет остаться в полной собственности Украины - вплоть до завершения его функциональности на орбите.