Артист и волонтер Сергей Притула после шумихи вокруг "покупки спутника" за собранные украинцами 600 млн гривен, решил рассказать подробности сделки.

Большой пост по этой теме он опубликовал в Facebook.

Притула заявил, что спутник останется в собственности Украины после окончания оплаченного срока доступа к базе данных.

"Собственником спутника является Украина, и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает", - сообщил Притула.

В соответствии с соглашением, украинская сторона получает и спутник, и доступ в базу данных созвездия спутников. А когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник должен будет остаться в полной собственности Украины — вплоть до завершения его функциональности на орбите.

Притула говорит, что владение спутником компании ICEYE позволяет Украине "получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях", а это позволяет лучше планировать операции и эффективно уничтожать врага.

Отметим, что дискуссии вокруг спутника шли касательно того, нужен ли Украине свой спутник, если с ней делятся своими разведданными западные партнеры.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.