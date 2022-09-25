Компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) провела запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником NROL-91.

Об этом сообщает портал SpaceNews.

Запуск прошёл 24 сентября с космодрома на военной базе ВВС США Ванденберг. Миссия проводилась в интересах национального управления военно-космической разведки США (NRO). В качестве полезной нагрузки использовался засекреченный спутник с обозначением NROL-91.

Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту был выведен очередной разведывательный спутник типа KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой.

Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Миссия стала 10-м запуском ракеты Delta IV Heavy в интересах NRO. Этот тяжёлый носитель разработан компанией Boeing для запуска коммерческих спутников и спутников ВВС США.

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