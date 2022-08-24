В Китае запустили ракету "Чанчжэн-2D", которая вывела в космос спутник с кодом "Beijing-3В" для научных исследований.

Об этом сообщает Синьхуа.

Спутник был поднят в 11:01 (по пекинскому времени) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси и вскоре вышел на заданную орбиту.

В основном спутник будет использоваться для предоставления услуг дистанционного зондирования в области управления земельными ресурсами, обследования сельскохозяйственных ресурсов, мониторинга окружающей среды и городских приложений.

Это был 434-й полет ракеты серии "Чанчжэн", сообщили в пусковом центре, пишет издание.

Известно, что Китай запустил спутник "Пекин-3А" 11 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что в Китае запустили ракету с многотонным модулем к своей космической станции.

Также "Страна" сообщала, что в январе китайский спутник SJ-21 отбуксировал "мертвый" навигационный спутник КНР CompassG2 (или Beidou) с геостационарной орбиты.

Спутник, находящийся на геостационарной орбите, неподвижен по отношению к поверхности Земли, или, если требуют задания миссии, изменяет свое положение с помощью собственных двигателей. Когда аппаратам перестает хватать топлива для маневрирования, они завершают работу. Некоторые спутники остаются на геостационарной орбите, превращаясь в космический мусор.