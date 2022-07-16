Японцы хотят к концу 2020-х годов высадиться на Луну, а потом построить межпланетные поезда, соединяющие Землю, Луну и Марс, а также жилое здание на Марсе с искусственной гравитацией, с общественным транспортом, травянистыми пространствами и водоемами.

Такой амбициозный план освоения космоса был объявлен на заседании Стратегического штаба космического развития с участием премьер-министра Японии Кишида Фумио.

Уменьшенный прототип этого проекта планируют создать к 2050.

Ранее мы также писали, что частный исследовательский институт по изучению неопознанных летающих объектов в Японии заявил, что имеет около 450 свидетельств, доказывающих существование НЛО. Более того, на конференции руководитель института Такэхару Миками даже продемонстрировал фотографии и видеодоказательства.

Представители учреждения утверждают, что все материалы были проверены на наличие возможных подделок специальной компьютерной программой.

Помимо этого, мы сообщали, что НАСА решила изучать НЛО, чтобы найти ответ на вопрос об их происхождении. Как пишет New York Times, агентство займётся случаями, во время которых необъяснимые явления будут рассматриваться непредвзято.