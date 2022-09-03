Сегодня, 3 сентября, в 21:17 по киевскому времени должен состояться старт крупнейшей действующей ракеты в мире – Space Launch System, которая отправится к Луне в рамках проекта Artemis. Это уже третья попытка, две предыдущие попытки старта не состоялись из-за технических проблем.

Об этом сообщает официальный сайт NASA.

Людей на борту не будет - только манекены, напичканные датчиками, и барашек Шон. Если все пройдет в штатном режиме, второй старт планируется уже пилотируемым, с выведением корабля на лунную орбиту. Таким образом, американцы планируют вернуться на Луну, которую покинули ровно 50 лет назад, когда была свернута программа "Аполлон".

Одна из задач проекта - понять как будет себя вести организм человека в таком полёте. Для этого манекены оборудуют специальными датчиками.

Как утверждают в NASA, сейчас основной проблемой является уже не техника, а погода, но прогноз на время запуска в субботу, а также на резервный день 5 сентября является "многообещающим".

Ранее мы писали, что 29 августа NASA отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion. Сообщалось, что миссия Artemis 1 отменена в связи обнаруженной утечкой жидкого водорода при заправке ракеты-носителя SLS (Space Launch System).

Также "Страна" сообщала, что миссия Artemis должна отправить на Луну первую женщину. Первый этап миссии предполагает вывод в космос корабля Orion, который совершит несколько витков вокруг Луны. Это будет беспилотный полет.

На борту Orion человек появится только во время следующего запуска, на втором этапе миссии. После этого настанет черед третьего этапа, во время которого на спутник Земли высадится первая женщина-астронавтка. Ориентировочно это должно произойти в 2025 году.