Сегодня, 29 августа, НАСА отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion. Сообщается, что миссия Artemis 1 отменена в связи обнаруженной утечкой жидкого водорода при заправке ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Об этом сообщило NASA.

Ракета-носитель SLS должна была вывести на орбиту космический корабль Orion для проведения его тестового беспилотного полета к Луне в рамках миссии Artemis.

По данным NASA, в случае устранения неполадок следующая попытка запуска может быть предпринята 2 сентября.

Отметим, что миссия "Артемида" должна отправить на Луну первую женщину. Первый этап миссии предполагает вывод в космос корабля Orion, который совершит несколько витков вокруг Луны. Это будет беспилотный полет.

На борту Orion человек появится только во время следующего запуска, на втором этапе миссии. После этого настанет черед третьего этапа, во время которого на спутник Земли высадится первая женщина-астронавтка. Ориентировочно это должно произойти в 2025 году.

Как писала "Страна", NASA планировала отправить непилотируемый корабль Orion к Луне в августе.

Также "Страна" писала, что японцы хотят в ближайшие годы высадиться на Луну, а потом построить межпланетные поезда и дом на Марсе.