Первый непилотируемый полёт американского космического корабля Orion к Луне с помощью ракеты-носителя Space Launch System в рамках программы "Artemis" может состояться в конце августа - начале сентября 2022 года.

Об этом сообщил руководитель департамента разработки исследовательских систем NASA Джим Фри.

"Мы забронировали полигон Eastern Range на 29 августа, 2 и 5 сентября", - заявил Джим Фри в ходе брифинга, посвящённого миссии.

Напомним, первый этап миссии "Artemis" заключается в выводе в космос корабля Orion, который совершит несколько витков вокруг Луны. Это будет беспилотный полет.

На борту Orion человек появится только во время следующего запуска, на втором этапе миссии. После этого настанет черед третьего этапа, во время которого на спутник Земли высадится первая женщина-астронавтка. Ориентировочно это должно произойти в 2025 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в NASA рассказали, что будут делать два астронавта на Луне целую неделю.

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