Наступление ВСУ может разорвать армию РФ в Украине на две части. Об этом пишет Daily Mail.

"Резервы? Киев держит в строгом секрете размеры своей армии и число жертв. Но там была общая мобилизация, в отличие от России, которая запоздало ограничилась частичной, так что могли призывать всех мужчин до 65 лет – это миллионы, если их вооружить и подготовить.

И вопрос: где, как и когда Украина их использует? Военный исследователь Майк Мартин уверен, что знает ответ: "Украина использует стратегический резерв, чтобы разорвать российские вооруженные силы в Украине на две части, которые не смогут помогать друг другу".

На карте он отметил продвижение от городов Днепр и Запорожье к Мариуполю и соседнему Бердянску. Это высвободит силы у Харькова для атаки на Луганск и Донецк. И не даст Путину стянуть подразделения из Херсона для обороны", – говорится в публикации.

Также издание отмечает важность взятия Херсона для украинской армии, поскольку оно "откроет ворота для похода на Крым".

"Если Киев здесь победит, это будет ключевой момент. Большинство российских сил в Украине сосредоточено именно тут, почти все самые элитные подразделения – возможно, до 30 тысяч человек – их потеря будет ударом, от которого Кремлю долго не оправиться", – пишет Daily Mail.

Завершающим этапом украинского наступления, по мнению издания, будет Крым.

"Крым – это приз. Вот что это будет. Победа будет одержана тогда, когда последний российский солдат пройдет по этому длинному Крымскому мосту", – приводит оно слова генерала Ходжеса, бывшего командующего силами США в Европе.

По данным Института изучения войны, кульминация контрнаступления ВСУ еще впереди.

Как пишет Politico, после наступления Украина пересматривает запросы по военной помощи от Запада в пользу ПВО.