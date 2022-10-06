Москва может применить ядерное оружие, если одних только ядерных угроз окажется недостаточно, чтобы сдержать украинское контрнаступление.

Об этом заявил профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт в опросе экспертов, опубликованном Deutsche Welle.

Также издание приводит мнение военного эксперта и бывшего полковника бундесвера Ральфа Тиле, который считает, что, если детонация российского ядерного оружия над безлюдной местностью не возымеет устрашающего эффекта, альтернативой для России может стать попытка удара по политическим и экономическим целям в Украине.

"Один из вариантов - ядерный взрыв, вызывающий электромагнитный импульс, который разрушает все электронное оборудование и системы на площади в несколько сотен квадратных километров. Электростанции, компьютерные системы, спутники, автомобили - любая электроника, находящаяся в радиусе его действия, будет уничтожена", – сказал Тиле.

Ранее газета New York Times проанализировала возможность применения Россией тактического ядерного оружия.

А Reuters написало, что на Западе пока не видят признаков активности вокруг ядерного арсенала Москвы "которые могли бы считаться подозрительными".