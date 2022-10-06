В Германии считают, что Россия может применить ядерное оружие для сдерживания контрнаступления ВСУ
Москва может применить ядерное оружие, если одних только ядерных угроз окажется недостаточно, чтобы сдержать украинское контрнаступление.
Об этом заявил профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт в опросе экспертов, опубликованном Deutsche Welle.
Также издание приводит мнение военного эксперта и бывшего полковника бундесвера Ральфа Тиле, который считает, что, если детонация российского ядерного оружия над безлюдной местностью не возымеет устрашающего эффекта, альтернативой для России может стать попытка удара по политическим и экономическим целям в Украине.
"Один из вариантов - ядерный взрыв, вызывающий электромагнитный импульс, который разрушает все электронное оборудование и системы на площади в несколько сотен квадратных километров. Электростанции, компьютерные системы, спутники, автомобили - любая электроника, находящаяся в радиусе его действия, будет уничтожена", – сказал Тиле.
Ранее газета New York Times проанализировала возможность применения Россией тактического ядерного оружия.
А Reuters написало, что на Западе пока не видят признаков активности вокруг ядерного арсенала Москвы "которые могли бы считаться подозрительными".