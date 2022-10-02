Газета New York Times анализирует возможность применения Россией тактического ядерного оружия.

С одной стороны, высокопоставленные чиновники США заявили, что, по их мнению, шансы на это остаются низкими.

Они говорят, что не видели доказательств того, что Россия перемещает какие-либо из своих ядерных активов. А недавний анализ Пентагона предполагает, что военная выгода будет незначительной. Также последует "яростная международная реакция, возможно, даже со стороны китайцев, в поддержке которых он (Путин) нуждается больше всего".

С другой стороны, такая возможность сейчас выше, чем в феврале. Особенно беспокойство Запада растет после аннексии украинских территорий и потери Россией Лимана.

"После серии унизительных отступлений, высокого уровня потерь и непопулярных действий по призыву российских мужчин на службу, Путин ясно видит в угрозе своего ядерного арсенала способ внушить страх и, возможно, восстановить некоторое уважение к России", - пишет газета.

Также применение тактического ядерного оружия может рассматриваться в Кремле как способ добиться уступок, которых не получается добиться на поле боя. Утверждается, что российские военные аналитики рассматривают вариант "демонстрационного" взрыва ЯО над Черным морем или против одной из украинских военных баз.

При этом в России могут рассчитывать на то, что Запад не даст на это военного ответа. "Исход войны в Украине имеет экзистенциальное значение для Кремля, а не для Белого дома", - считают, по мнению NYT, в российском руководстве.

Впрочем, в Москве, видимо, пока рассчитывают добиться успеха, не применяя ЯО, а лишь пугая этим.

"В какой-то степени он (Путин - Ред.) добился успеха. Нежелание г-на Байдена использовать американские или натовские войска для непосредственного участия в боевых действиях или предоставить Украине оружие, которое может нанести удар глубоко вглубь РФ, коренится в обеспокоенности по поводу ядерной эскалации", - пишет газета.

При этом следующие несколько недель могут оказаться особенно опасными, заявил NYT ряд официальных лиц.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что риск ядерного удара со стороны России по Украине в ходе нынешней войны возрос.

Ранее мы писали, что, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США очень серьезно относятся к заявлениям России касательно ядерного оружия, а также прорабатывают шаги на случай его применения Москвой.