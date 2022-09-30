США очень серьезно относятся к заявлениям России касательно ядерного оружия, прорабатывают шаги на случай его применения Москвой.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

При этом, по его словам, США не видят со стороны России действий, которые говорили бы о подготовке к использованию ядерного оружия.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о созданном "прецеденте" использования ядерного оружия.

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Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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