В Кремле, отвечая на вопрос о возможности использования Россией ядерного оружия, сослались на ядерную доктрину РФ.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября, пишут российские СМИ

"Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано", - заявил Песков.

Песков также сказал, что "насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести".

Напомним, ранее Песков комментировал заявление Медведева о ядерном оружии. Тогда он заявлял, что "достаточно вспомнить положение доктрины".

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