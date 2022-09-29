Министр обороны Алексей Резников считает, что у ядерного арсенала России мог давно закончится срок годности.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Сколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерами", и "Калибрами", и самолетами. Какого оно качества и состояния – у меня вопрос" – сказал министр.

"Как-то я общался с вторым президентом Леонидом Кучмой, который завершал уже передачу России ядерного оружия. Он напомнил, что, даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него заканчивался срок годности.

Его все равно надо было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в Россию. Поэтому вопрос: а в каком состоянии это старье в России?", – добавил он.

Резников также сообщил, что украинские ракеты "Сатана" в РФ все еще на вооружении, и неясно, кто их обслуживает, по каким документам и "сколько лет этим инженерам".

"Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там" – сказал министр.

Напомним, ранее представить ГУР Минобороны высказал мнение, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия в Украине "очень высокая".

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