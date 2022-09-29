В ГУР Минобороны оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине как "очень высокую", сообщил представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - заявил Скибицкий.

Как писала "Страна", Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Путина от применения ядерного оружия. Тем временем, по данным МИД Польши, НАТО может вступить в войну в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.

По данным академика Арбатова, применение даже тактического ядерного оружия это на 99% путь к концу света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

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Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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