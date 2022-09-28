Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия не будет использовать стратегическое ядерное оружие в войне против Украины.

Отвечая на вопрос журналиста "Настоящего времени" о том, как СНБО оценивает возможность тактического ядерного удара со стороны России, Данилов ответил так:

"Стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации. Сразу начнется изоляция России от цивилизованного мира – будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и китайцы".

Напомним, ранее Данилов пообещал, что Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории.

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