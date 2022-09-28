Зеленского просят сделать Украину ядерной державой
Президента Украины Владимира Зеленского просят сделать Украину ядерной державой. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.
Автор петиции, зарегистрированной на сайте президента, предлагает вернуть Украине ядерный статус, и официально заявить про выход из Будапештского меморандума, но только после того как "США предоставит Украине ядерное оружие".
Петицию за пять дней подписали более 200 человек.
Напомним, ранее петиция о введении вегетарианских сухпайков для ВСУ набрала нужные голоса. Ее должен рассмотреть Зеленский.
Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.
На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".