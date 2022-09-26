Власти США на текущем этапе не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 26 сентября.

В связи с недавними высказываниями представителей вашингтонской администрации о катастрофических последствиях применения ядерного оружия Жан-Пьер спросили, считают ли американские власти, что в настоящий момент "вероятность использования РФ ядерного оружия выше, чем в феврале или марте".

"Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов, то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видим каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе", - ответила Жан-Пьер.

"Угроза Путина о применении ядерного оружия против Европы является безответственной и безрассудной. Последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими для России и мира, Россия будет изгоем на мировой арене. Это не новая риторика, мы ранее слышали это от России. Они делали эти угрозы в течение этого конфликта", - добавила она.

Представитель Белого дома также отметила, что "Россия сама неоднократно заявляла, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести".

"Это то, что они говорили, в том числе ранее в этом году в совместном заявлении постоянных членов СБ ООН", - подчеркнула Жан-Пьер.

Не далее как вчера Жан-Пьер допустила, что РФ может применить ядерное оружие, и назвала возможные точки удара.

"Страна" разбиралась, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.