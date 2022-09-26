В мессенджере Телеграм появилось сообщество под названием "Оргия на Щекавице, когда еб@нет" (Щекавица - гора в Киеве над Подолом). Что понимается под "еб@нет", в описании канала прямо не расшифровывается, но пользователи соцсетей считают, что речь идёт об идее устроить оргию накануне ядерного удара.

"Чатик, где можно все. Знакомиться, кидать нюдсы (голые фото - Ред.), планировать оргии и выживание в постапокалиптичном мире", - написано в описании канала. Также там говорится, что русскоязычных пользователей сразу удаляют - канал исключительно на украинском.

Сейчас в группе уже более четырех тысяч подписчиков.

Идея канала живо обсуждается в украинских соцсетях.

Так, нардеп Максим Бужанский написал в Фейсбуке предупреждение не ходить на оргию на Щекавице, так как там "наеб@т".

Еще одна пользовательница призвала: если у кого-то есть нереализованная сексуальная мечта, можно устроить оргию на горе в Киеве.

Кроме того, появление канала уже породило волну мемов.

Неделю назад "Страна" сообщала, что в Николаевском Николаевской области за 2000 гривен сдается в аренду бункер со всеми удобствами.

Также мы анализировали, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.