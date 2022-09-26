В МИД РФ высказались о подходе России к вопросу о возможном применении ядерного оружия
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "агрессивность США растет", а "линия США на противостояние России становится все более тревожной".
Об этом пишут российские СМИ.
Он также заявил, что "Россия не прекращала диалога с США", в том числе по ядерным вопросам.
По его словам, сейчас "нет никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия".
Подробнее о том, что происходит вокруг возможного использования Россией ядерного оружия против Украины, мы писали в отдельном материале.
Также сообщалось, что Зеленский считает, что Путин не блефует, когда говорит о возможном применении ядерного оружия.
Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.