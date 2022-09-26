Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "агрессивность США растет", а "линия США на противостояние России становится все более тревожной".

Об этом пишут российские СМИ.

Он также заявил, что "Россия не прекращала диалога с США", в том числе по ядерным вопросам.

По его словам, сейчас "нет никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия".

Подробнее о том, что происходит вокруг возможного использования Россией ядерного оружия против Украины, мы писали в отдельном материале.

Также сообщалось, что Зеленский считает, что Путин не блефует, когда говорит о возможном применении ядерного оружия.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.