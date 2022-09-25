Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Владимир Путин "блефует", когда намекает на применение ядерного оружия после "референдумов".

Об этом Зеленский заявил в интервью Маргарет Бреннан для программы Face the Nation на канале CBS.

"Смотрите, возможно, вчера это был блеф. Но сейчас это может быть и реальностью. Что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Они избрали целью и оккупировали нашу АЭС и город Энергодар. Там шесть блоков… Это как шесть Чернобыльских блоков. Несколько дней назад они начали обстреливать другую, Южноукраинскую АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании вылетели окна и двери. Он хочет запугать весь мир. Не думаю, что он блефует. Думаю, мир сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать давить на него и не дать ему продолжать", – сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что США пригрозили России ответом в случае удара по Украине ядерным оружием.

Напомним, в Белом доме допустили, что РФ может применить ядерное оружие, и назвали возможные точки удара. В США полагают, что РФ может устроить демонстрационный взрыв над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины.

Также "Страна" разбиралась, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.