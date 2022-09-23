"Россия никому не угрожает ядерным оружием".

Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишут РИА "Новости".

Сообщается, что так Рябков прокомментировал реакцию США на недавние высказывания Владимира Путина о том, что Россия использует все средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО.

"Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Путина перевести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем", — сказал он на конференции, которая посвящена 60-летию Карибского кризиса.

Напомним, ранее мы писали, что США несколько месяцев слали Москве предупреждения о последствиях применения ядерного оружия в Украине.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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