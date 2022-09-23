"Россия никому не угрожает ядерным оружием", - МИД РФ
"Россия никому не угрожает ядерным оружием".
Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишут РИА "Новости".
Сообщается, что так Рябков прокомментировал реакцию США на недавние высказывания Владимира Путина о том, что Россия использует все средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО.
"Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Путина перевести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем", — сказал он на конференции, которая посвящена 60-летию Карибского кризиса.
Напомним, ранее мы писали, что США несколько месяцев слали Москве предупреждения о последствиях применения ядерного оружия в Украине.
Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.
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