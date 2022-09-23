В Совбезе России призвали "активнее изучать опыт урегулирования Карибского кризиса".

В ходе выступления на конференции к 60-летию Карибского кризиса замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что события 1962 года являются примером того, как две сверхдержавы могут объединиться для совместной конструктивной работы "на благо всего человечества", отложив в сторону идеологические противоречия, передает РИА Новости.

Карибский кризис - политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года.

Тогда США разместили на территории Турции (т.е. близко к СССР) ракеты "Юпитер", а СССР разместил ракеты на Кубе, т.е. рядом с побережьем США.

Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. Ситуация разрешилась договором между США и СССР о взаимном выводе ракетного вооружения с Кубы и из Турции.

Считается, что в 1962 году мир был наиболее близок тому, чтоб началась третья мировая война с использованием ядерного оружия. Но после договорённостей Москвы и Вашингтона опасность отступила и в дальнейшем Советский Союз и Америка начали искать пути мирного сосуществования друг с другом (точнее - об относительно мирном, с учётом холодной войны).

Напомним, сейчас также широко обсуждается угроза применения ядерного оружия Россией в войне с Украиной.

Вероятно, Москва, заявлениями о Карибском кризисе, намекает Вашингтону, что и на этот раз все можно решить во время прямых переговоров руководителей России и США.

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