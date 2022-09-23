США не видят причин менять уровень готовности своих ядерных сил из-за слов президента РФ Владимира Путина о вероятности применения атомной бомбы.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер во время брифинга.

США "продолжат внимательно следить" за Россией. По словам Райдера, в Вашингтоне "серьезно относятся к любым высказываниям" российских властей, но пока нет поводов менять подход.

"Мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить наш собственный уровень готовности", - заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что США продолжат тесное сотрудничество с международными партнерами и союзниками по оказанию Украине поддержки.

Ранее мы анализировали, возможен ли ядерный удар по Украине.

Между тем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".