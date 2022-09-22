РФ может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступление и уничтожить страну.

Такое заявление сделал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью телеканалу ITV News.

"Взрыв тактического ядерного оружия будет иметь влияние не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", - сказал он.

Скибицкий добавил, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять на другие страны, в частности, на Польшу, Турцию и Болгарию.

Напомним, ранее "Страна" подробно анализировала, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".