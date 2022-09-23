США в течение нескольких месяцев направляли России частные предупреждения о последствиях применения ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщает со ссылкой на источники The Washington Post.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена посылала в Москву сообщения о серьезных последствиях, которые последуют за применением ядерного оружия в Украине. Эти сообщения "подчеркивают то, что президент Байден и его помощники сформулировали публично", пишет The Washington Post.

"Администрация Байдена в целом решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому Кремль беспокоится о том, как может отреагировать Вашингтон", - говорится в статье.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, группы по защите нераспространения ядерного оружия в Вашингтоне Дэрил Кимбалл отмечает, что в то время как предыдущие заявления Кремля, казалось, были направлены на то, чтобы предостеречь США и их союзников от того, чтобы они не зашли слишком далеко в помощи Украине, самые последние комментарии президента РФ Владимира Путина предполагают, что Россия рассматривает возможность использования ядерного оружия на поле боя в Украине, чтобы заставить Киев и его сторонников заморозить нынешнюю линию фронта.

В четверг заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил британскому телеканалу ITV News, что, возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины, "чтобы остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство".

Администрация Байдена столкнется с кризисом, если Россия применит нестратегическое ядерное оружие в Украине, которая не является союзником США по договору. Любой прямой военный ответ США против России может привести к возможности более масштабной войны между ядерными сверхдержавами, предотвращение которой администрация Байдена сделала приоритетом номер один во всей своей политике в отношении Украины, пишет WP.

Мэтью Крениг, профессор государственного управления в Джорджтаунском университете и директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Атлантическом совете, утверждает, что лучшим вариантом для администрации Байдена, если она столкнется с ограниченным ядерным ударом России по Украине, может быть нанесение ответного удара обычными средствами по российским силам или базам, которые начали атаку.

"Если российские силы в Украине начнут ядерную атаку, Соединенные Штаты могут нанести прямой удар по этим силам... Чтобы послать сообщение о том, что это не грядущая крупная война, это ограниченный удар. Если вы Путин, что вы сделаете в ответ? Я не думаю, что вы сразу скажете, давайте запустим все ядерные бомбы в США", - считает Крениг.

Но даже ограниченный обычный удар американских вооруженных сил по России будет расценен многими в Вашингтоне как безрассудство, поскольку они возражают против риска полномасштабной войны с Россией, обладающей ядерным оружием, сообщает The Washington Post.

Джеймс М. Актон, соруководитель программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что на данном этапе не имеет смысла обдумывать ответные действия США, потому что диапазон возможных действий России очень широк — от подземных ядерных испытаний, от которых никто не пострадает, до крупномасштабного взрыва, в результате которого погибнут десятки тысяч мирных жителей, - и нет никаких признаков того, что Путин близок к тому, чтобы переступить порог.

Подробно о том есть ли угроза ядерного удара мы писали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.