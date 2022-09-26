МАГАТЭ ведёт переговоры с США о создании на территории ЗАЭС зоны ядерной безопасности

МАГАТЭ ведёт переговоры с Вашингтоном о создании на территории Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на встрече с замгоссекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В центре внимания - срочное создание охранной зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины, и поддержка США высоко ценится", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что в МАГАТЭ начали переговоры с Россией и Украиной о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Также мы писали, что в МАГАТЭ планируют увеличить свою миссию на Запорожской АЭС.

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