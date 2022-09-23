МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По словам Шмыгаля, украинское правительство также работает над тем, чтобы организовать международные миссии ООН и ЕС на Запорожскую АЭС.

Напомним, ранее МАГАТЭ начали переговоры с Россией и Украиной о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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