В оккупированном Энергодаре, где находится ЗАЭС, заявляют об очередных обстрелах. "Член ВГА" Владимир Рогов сообщает о "массированном обстреле" города.

По его словам, зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к АЭС.

По его словам, огонь ведется с противоположной стороны Днепра из 155-мм гаубиц M777.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Украинская сторона этот обстрел не комментировала.

Напомним, вчера сообщалось, что в оккупированном Энергодаре из-за массированных обстрелов пропала вода.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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