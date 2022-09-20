В оккупированном Энергодаре заявили об обстрелах прибрежной зоны неподалеку от ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре, где находится ЗАЭС, заявляют об очередных обстрелах. "Член ВГА" Владимир Рогов сообщает о "массированном обстреле" города.
По его словам, зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к АЭС.
По его словам, огонь ведется с противоположной стороны Днепра из 155-мм гаубиц M777.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Украинская сторона этот обстрел не комментировала.
Напомним, вчера сообщалось, что в оккупированном Энергодаре из-за массированных обстрелов пропала вода.
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
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