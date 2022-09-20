Российские военные обстреляли Южноукраинскую АЭС, чтобы принудить Украину к переговорам. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Была атака вблизи Южноукраинской АЭС. По предварительным выводам, это была ракета "Искандер", это высокоточная ракета. Поэтому россияне намеренно били возле атомной станции для того, чтобы шантажировать, принуждать к переговорам и все такое", - отметил глава ОВА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео удара по Южноукраинской АЭС.

Отметим, по данным "Энергоатома", россияне обстреляли АЭС после полуночи 19 сентября, ракета упала в 300 метрах от реактора. Произошел мощный взрыв, ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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