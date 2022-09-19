Энергоатом опубликовал видео последствий сегодняшнего прилета в район Южно-Украинской атомной электростанции в Николаевской области.

Ракета врезалась в землю в нескольких сотнях метров до АЭС. Сообщается, что отключены три ЛЭП, Выведен из строя один из агрегатов Александровской ГЭС, которая является единым энергокомплексом с атомной станцией.

Как сообщалось, ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской АЭС в 300 м от реакторов ЮАЭС произошел в 00:20. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции нет.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.