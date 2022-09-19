Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимок глухаря, сделанный фотоловушкой в зоне отчуждения ЧАЭС.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

Глухарь приходится родственником тетереву. Когда-то в полесских лесах такие птицы не были редкостью, скорее наоборот. Сейчас они занесены в Красную книгу Украины. Всего в Украине живет около 3000 особей этой птицы, из них в Карпатском биосферном заповеднике — около 300. На природоохранной территории Чернобыльского заповедника глухари неплохо чувствуют себя и каждую весну, когда еще может лежать снег, немалыми стаями собираются на местах токования.

Есть разные причины того, почему количество глухарей в регионе сильно снизилось. Важнейшие из них — интенсивное лесопользование, выпас крупного рогатого скота и туризм в местах токования и насиживания, а также браконьерство.

Глухарь - довольно крупная птица, масса ее тела может доходить до 6,5 кг, длина тела равна 60-87 см, размах крыльев 87-125 см. Взрослый самец черно-бурый; над глазами у него есть красные кожаные "брови", на подбородке имеется "борода". Взрослая самка бурая.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал птицу, меню которой состоит исключительно из ос и шмелей.

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