Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото животных, которые попали ночью в прицел фотоловушки.

Соответствующие снимки пресс-служба организации опубликовала в Facebook.

"Ночная жизнь жителей заповедника не менее насыщена, чем рабочие будни его специалистов", - говорится в сообщении сотрудников.

В кадр попала робкая косуля, которая настороженно высматривает, не охотятся ли поблизости опасные животные - например, волки.

Даже взрослому и сильному лосю не сладить с волками, поэтому он тоже не чувствует себя в безопасности и чутко ловит звуки ночного леса.

А вот в фотоловушку попали и серые хищники, для которых ночь - естественная пора охоты.

Ранее мы писали, что Чернобыльский заповедник рассказал о кабане, который может учуять еду за пять километров.

Также "Страна" рассказывала, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник предупредил о том, что у оленей сейчас начался период гона, а также рассказал, как он проходит.

Из-за гона животные сейчас чрезвычайно агрессивны и в то же время неосторожны и беззащитны. Поэтому на период гона служба охраны заповедника усилила контроль и наблюдение за популяцией оленей, чтобы предотвратить незаконную охоту и случаи браконьерства.