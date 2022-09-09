Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимки природы зоны отчуждения, в которой уже заметны признаки осеннего увядания.

Фотографии появились в Фейсбуке организации.

В заповеднике отметили, что сейчас началась передосенняя фаза годового цикла. В этот период на фоне преимущественно еще летних явлений (активности насекомых и птиц, вегетации) уже наблюдаются признаки осени:

у клена и березы желтеют листья;

появляются мигрирующие птицы;

листья дикого винограда становятся красными;

идет на спад цветения вереска;

плодоношение яблок и груш находится на пике.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник публиковал топ–5 фактов о диком кабане. Оказывается, вожаком в кабаньем стаде является старейшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага.

Также заповедник сообщал, что у оленей сейчас начался период гона. В начале периода гона одинокие самцы занимают определенную территорию, куда ревом активно приглашают олених. И самки, и самцы определяют силу соперника по тону рева.