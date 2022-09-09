Осень уже на пороге. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимки природы зоны отчуждения, в которой уже заметны признаки осеннего увядания.

Фотографии появились в Фейсбуке организации.

В заповеднике отметили, что сейчас началась передосенняя фаза годового цикла. В этот период на фоне преимущественно еще летних явлений (активности насекомых и птиц, вегетации) уже наблюдаются признаки осени:

  • у клена и березы желтеют листья;
  • появляются мигрирующие птицы;
  • листья дикого винограда становятся красными;
  • идет на спад цветения вереска;
  • плодоношение яблок и груш находится на пике.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедника Осенний пейзаж 1Осенний пейзаж 2Осенний пейзаж 3

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник публиковал топ–5 фактов о диком кабане. Оказывается, вожаком в кабаньем стаде является старейшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага.

Также заповедник сообщал, что у оленей сейчас начался период гона. В начале периода гона одинокие самцы занимают определенную территорию, куда ревом активно приглашают олених. И самки, и самцы определяют силу соперника по тону рева.

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