Чернобыльский заповедник показал фото начала осени в зоне отчуждения ЧАЭС
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимки природы зоны отчуждения, в которой уже заметны признаки осеннего увядания.
Фотографии появились в Фейсбуке организации.
В заповеднике отметили, что сейчас началась передосенняя фаза годового цикла. В этот период на фоне преимущественно еще летних явлений (активности насекомых и птиц, вегетации) уже наблюдаются признаки осени:
- у клена и березы желтеют листья;
- появляются мигрирующие птицы;
- листья дикого винограда становятся красными;
- идет на спад цветения вереска;
- плодоношение яблок и груш находится на пике.
Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник публиковал топ–5 фактов о диком кабане. Оказывается, вожаком в кабаньем стаде является старейшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага.
Также заповедник сообщал, что у оленей сейчас начался период гона. В начале периода гона одинокие самцы занимают определенную территорию, куда ревом активно приглашают олених. И самки, и самцы определяют силу соперника по тону рева.