Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал об орхидных. Это одни из самых крупных однодольных растений, насчитывающие до 70 тысяч видов, которые распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Но больше всего – в тропиках.

Рассказ появился в Фейсбуке организации.

Флора Украины насчитывает около 70 видов орхидных. Почти все они включены в Красную книгу Украины. На территории заповедника исследователи обнаружили 14 видов орхидей.

У большинства из нас знакомство с орхидеями ограничивается растениями родов Cattleya, Dendrobium, Phalaenopsis, которые выглядят необычно и привлекательно. Это тропические виды, которые у нас встречаются в цветочных магазинах и оранжереях.

Орхидеи умеренных широт выглядят гораздо скромнее.

В 1862 году Чарльз Дарвин опубликовал книгу "Опыление у орхидных", в которой развил идеи коэволюции насекомых и растений, описанной в "Происхождении видов". Благодаря широкому распространению и разнообразным стратегиям приспособления к среде орхидеи стали удачным материалом для исследования. Морфологию цветов и пути опыления он объяснял с помощью теории природного отбора.

Джеймс Энгелтон, легенда холодной войны и один из основателей ЦРУ, двадцать лет руководивший службой контрразведки этого учреждения, также был известным специалистом по разведению орхидей. Часто он использовал свое хобби как прикрытие во время служебных поездок. Коллеги рассматривали этот восторг как продолжение его способностей контрразведчика.

Чтобы вырастить орхидею, необходимы годы и большое терпение. То же самое нужно для обнаружения законспирированного шпиона.

Ранее Чернобыльский заповедник рассказывал о вереске.

Также заповедник публиковал фото копытного, которое может убить волка.