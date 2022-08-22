Чернобыльский заповедник рассказал о растении, из которого делают эль и краситель
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник представил десять интересных фактов о вереске.
Подборка появилась в Фейсбуке организации.
- Вереск обыкновенный – единственный представитель рода вереск.
- Растение имеет приятный аромат, яркие цветы отличные медоносные качества.
- Украинское название девятого месяца года – вересень (сентябрь) – связывают именно с этим растением.
- Вереск – национальный цветок Шотландии и Норвегии.
- В Шотландии из листьев вереска добывают желтый краситель для ткани шотландки.
- Вереск применяют для производства верескового эля (шотландского крепкого пива).
- Известная баллада Роберта Стивенсона "Вересковый мед" входит в школьную программу по зарубежной литературе.
- Вереск относят к лекарственным растениям. В народной медицине настой вереска рекомендуют как успокаивающее и противовоспалительное средство.
- Существует почти триста сортов вереска.
- Грунт, где растет вереск, используют в садоводстве как удобрение, поскольку он обогащен различными минералами и питательными веществами.
Ранее Чернобыльский заповедник рассказывал о самой известной в Украине утке - крякве.
Также заповедник публиковал фото копытного, которое может убить волка.