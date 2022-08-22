Растение считается символом Шотландии. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник представил десять интересных фактов о вереске.

Подборка появилась в Фейсбуке организации.

  • Вереск обыкновенный – единственный представитель рода вереск.
  • Растение имеет приятный аромат, яркие цветы отличные медоносные качества.
  • Украинское название девятого месяца года – вересень (сентябрь) – связывают именно с этим растением.
  • Вереск – национальный цветок Шотландии и Норвегии.
  • В Шотландии из листьев вереска добывают желтый краситель для ткани шотландки.
  • Вереск применяют для производства верескового эля (шотландского крепкого пива).
  • Известная баллада Роберта Стивенсона "Вересковый мед" входит в школьную программу по зарубежной литературе.
  • Вереск относят к лекарственным растениям. В народной медицине настой вереска рекомендуют как успокаивающее и противовоспалительное средство.
  • Существует почти триста сортов вереска.
  • Грунт, где растет вереск, используют в садоводстве как удобрение, поскольку он обогащен различными минералами и питательными веществами.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедника

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