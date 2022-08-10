Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото растения, которое считается настоящии экстремалом. Это тимьян (или чабрец) ползучий.

Снимок появился в Фейсбуке.

Ползучий тимьян растет на сухих песчаных почвах, распространенных на Полесье. Это песчаные холмы в поймах рек, эоловые дюны и искусственные песчаные насыпи на местах гидростроительства и складирования строительных материалов. Благодаря строению корневой системы чабрец закрепляет пески. Кроме того, он является медоносом и служит ресурсом для насекомых-опылителей.

Тимьян ползучий - это многолетний полукустарник до 15 см высотой, заканчивающийся лежачим побегом. Цветоносные стебли прямостоячие или приподнимающиеся. Растение образует дерновинки. Края его листьев, в отличие от тимьяна обыкновенного, не завёрнуты.

Соцветия головчатые, компактные. Чашечка узкоколокольчатая, длиной около 4 мм. Цветонос короче чашечки. Венчик и чашечка двугубые. Венчик розовато-лиловый, яркий, длиной 6-8 мм. При основании завязи в цветке залегают нектарники, обильно выделяющие нектар.

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