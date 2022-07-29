Флоксы напоминают о людях, которые покинули Чернобыль. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото заброшенного дома в зоне отчуждения ЧАЭС, у которого растут флоксы.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Возможно, эти цветы когда-то посадила хозяйка дома, потому что они неприхотливые, но очень красивые. Тогда она вряд ли думала, что пройдет много лет, а флоксы будут отвоевывать у океана дикой лесной зелени собственный кусочек домашнего мира.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал гриб из зоны отчуждения, который по содержанию каротина превосходит морковку - это обычная лисичка.

Также Чернобыльский заповедник рассказывал о самой известной в Украине утке.

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