Чернобыльский заповедник показал, как домашние флоксы отвоевывают место для жизни у леса в зоне отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото заброшенного дома в зоне отчуждения ЧАЭС, у которого растут флоксы.
Снимок появился в Фейсбуке организации.
Возможно, эти цветы когда-то посадила хозяйка дома, потому что они неприхотливые, но очень красивые. Тогда она вряд ли думала, что пройдет много лет, а флоксы будут отвоевывать у океана дикой лесной зелени собственный кусочек домашнего мира.
Ранее Чернобыльский заповедник показывал гриб из зоны отчуждения, который по содержанию каротина превосходит морковку - это обычная лисичка.
Также Чернобыльский заповедник рассказывал о самой известной в Украине утке.
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