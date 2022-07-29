Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото заброшенного дома в зоне отчуждения ЧАЭС, у которого растут флоксы.

Снимок появился в Фейсбуке организации.



Возможно, эти цветы когда-то посадила хозяйка дома, потому что они неприхотливые, но очень красивые. Тогда она вряд ли думала, что пройдет много лет, а флоксы будут отвоевывать у океана дикой лесной зелени собственный кусочек домашнего мира.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал гриб из зоны отчуждения, который по содержанию каротина превосходит морковку - это обычная лисичка.

Также Чернобыльский заповедник рассказывал о самой известной в Украине утке.