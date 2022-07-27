Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал живописный летний натюрморт с лисичкой.

Фото было опубликовано в Фейсбуке организации.

Лисички по содержанию каротина превосходят все известные грибы. Более того, каротина в них содержится даже больше, чем в моркови.

Каротин - желто-оранжевый пигмент, который придает такой цвет корню моркови и плодам шиповника и тыквы. Он также содержится в зелёном луке, шпинате, латуке, салате, помидорах, красном перце. Это полезный провитамин (то есть предшественник) витамина А. Он даже зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е160a.

Однако в заповеднике есть лисички можно только животным. Ну и еще они растут просто для красоты. Людям собирать и употреблять в пищу грибы и ягоды в зоне отчуждения ЧАЭС запрещено. Это может быть опасно для здоровья.

На днях Чернобыльский заповедник рассказывал о самой известной и распространенной в Украина утке - крякве.

Также в заповеднике рассказывали о птице, которая часто выясняет отношения с соседями по месту обитания. Это лысуха обыкновенная.