Лошади Пржевальского. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии, сделанные фотоловушками проекта "Полесье – дикая природа без границ", которые установлены на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимки опубликованы в Фейсбуке организации.

На одном снимке в объектив фотоловушки попали три лошади Пржевальского.

На втором техника запечатлела волка.

Волк в лесу

На третьем можно рассмотреть маленького лосенка, который идет за взрослым животным.

Лосенок в лесу

Ранее "Страна" рассказывала, как фотоловушки заповедника сняли зайца, лису и косулю из зоны отчуждения ЧАЭС, гуляющих возле заброшенного села.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике показали следы диких жителей зоны отчуждения на снегу. На снимках видно, что по заснеженным полянам заповедника ходили разные звери, отпечатки их лап отчетливо видно на снегу.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться