Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии, сделанные фотоловушками проекта "Полесье – дикая природа без границ", которые установлены на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимки опубликованы в Фейсбуке организации.

На одном снимке в объектив фотоловушки попали три лошади Пржевальского.

На втором техника запечатлела волка.

На третьем можно рассмотреть маленького лосенка, который идет за взрослым животным.

Ранее "Страна" рассказывала, как фотоловушки заповедника сняли зайца, лису и косулю из зоны отчуждения ЧАЭС, гуляющих возле заброшенного села.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике показали следы диких жителей зоны отчуждения на снегу. На снимках видно, что по заснеженным полянам заповедника ходили разные звери, отпечатки их лап отчетливо видно на снегу.