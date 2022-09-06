Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник предупредил о том, что у оленей сейчас начался период гона, а также рассказал, как он проходит.

Пост об этом пресс-служба организации опубликовала в Фейсбуке.

"Начало сентября – период гона у оленей. В начале периода одинокие самцы занимают определенную территорию, куда ревом активно приглашают олених. И самки, и самцы определяют силу соперника по тону рева: в расцвете сил олень имеет низкий и хриплый голос", - рассказали в заповеднике.

У каждого самца есть гарем из олених, добыть который сложно: за него нужно сразиться с соперниками. Поединок может ограничиться демонстрацией силы, но может оказаться и смертельным сражением для самцов.

Из-за гона животные сейчас чрезвычайно агрессивны и в то же время неосторожны и беззащитны. Поэтому на период гона служба охраны заповедника усилила контроль и наблюдение за популяцией оленей, чтобы предотвратить незаконную охоту и случаи браконьерства.

Также в заповеднике предупредили, что осторожными нужно быть и водителям, особенно в ночное время. Ведь следуя зову инстинкта, олени могут неожиданно выскочить на дорогу и вызвать ДТП.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал снимок самки благородного оленя, попавшей в объектив фотоловушки.

Также в организации рассказывали о крякве - самой распространенной утке Украины.